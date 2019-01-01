Подбор домена по ключевому слову

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Выбирайте популярные CMS для упрощения работы с сайтомСервис Reg.Choice поможет вам придумать доменное имя. Проверка домена на занятость осуществляется просто: введите главное и/или дополнительное ключевое слово на английском или на русском языке, на основе которого вы хотели бы подобрать домен. Генератор доменных имён, проанализировав введённые ключевые слова, подберёт наиболее удачные и красивые названия для сайта. Вы сможете выбрать любой из предложенных вариантов по своему усмотрению!
Остались вопросы?
- Что такое домен или доменное имя?
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Доменное имя — это «название» сайта, по которому вашу страницу можно найти в интернете. Если у вашего сайта не будет домена, пользователи просто не найдут к нему дорогу и не увидят содержимое. Домены бывают первого уровня (.RU, .SU, .COM), второго уровня (.RU.COM, .COM.RU, .COM.UA) и так далее. А доменные зоны также делятся на национальные (.RU, .IT, .UA), географические (.МОСКВА, .LONDON), международные (.NET, .COM) и тематические (.YOGA, .PIZZA, .AGENCY).
- Что такое генератор доменов?
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Генератор доменных имён по ключевым словам — онлайн-сервис, где легко и быстро можно подобрать подходящее, тематически близкое имя для будущего сайта или онлайн-бизнеса.
- Как пользоваться сервисом Reg.Choice?
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С помощью генератора доменных имён по ключевым словам вы легко подберёте домен для сайта. Просто введите главное или дополнительное ключевое слово, которое вы хотите видеть в домене. Reg.Choice проанализирует введённые слова и подберёт наиболее удачные и красивые варианты названия сайта за несколько секунд.