Регистрация     
Домены

Подбор домена по ключевому слову

Подберите необходимый вам домен в пару кликов

Генератор доменов

Введите главное и/или дополнительное ключевое слово на английском или русском языке, на основе которого вы хотели бы подобрать домен. Генератор доменных имён, проанализировав введённые ключевые слова и подберёт наиболее удачные и красивые названия для сайта.
Только латиница (.RU / .RU.COM / .SU)
Только латиница (.RU / .RU.COM / .SU)
Только кириллица (.РФ / .SU)
Латиница и кириллица (.RU / .РФ / .RU.COM / .SU)
Только латиница (.RU / .RU.COM / .SU / .COM / .NET / .ORG / .NAME / .INFO)
Только кириллица (.РФ / .SU / .COM / .NET / .ORG)
Латиница и кириллица (.RU / .РФ / .RU.COM / .SU / .COM / .NET / .ORG / .NAME / .INFO)

Почему Reg.Choice

  • Быстрая покупка

    Покупка свободного домена в пару кликов, возможность узнать владельца занятого домена

  • Гибкая настройка

    Возможность настроить поиск благодаря ключевым словам и доменным зонам

  • Удобная сортировка

    Быстрая сортировка результатов для удобного поиска интересующих доменов

Выбирайте популярные CMS для упрощения работы с сайтом

Сервис Reg.Choice поможет вам придумать доменное имя. Проверка домена на занятость осуществляется просто: введите главное и/или дополнительное ключевое слово на английском или на русском языке, на основе которого вы хотели бы подобрать домен. Генератор доменных имён, проанализировав введённые ключевые слова, подберёт наиболее удачные и красивые названия для сайта. Вы сможете выбрать любой из предложенных вариантов по своему усмотрению!

Остались вопросы?

Что такое домен или доменное имя?
Доменное имя — это «название» сайта, по которому вашу страницу можно найти в интернете. Если у вашего сайта не будет домена, пользователи просто не найдут к нему дорогу и не увидят содержимое. Домены бывают первого уровня (.RU, .SU, .COM), второго уровня (.RU.COM, .COM.RU, .COM.UA) и так далее. А доменные зоны также делятся на национальные (.RU, .IT, .UA), географические (.МОСКВА, .LONDON), международные (.NET, .COM) и тематические (.YOGA, .PIZZA, .AGENCY).
Что такое генератор доменов?
Генератор доменных имён по ключевым словам — онлайн-сервис, где легко и быстро можно подобрать подходящее, тематически близкое имя для будущего сайта или онлайн-бизнеса.
Как пользоваться сервисом Reg.Choice?
С помощью генератора доменных имён по ключевым словам вы легко подберёте домен для сайта. Просто введите главное или дополнительное ключевое слово, которое вы хотите видеть в домене. Reg.Choice проанализирует введённые слова и подберёт наиболее удачные и красивые варианты названия сайта за несколько секунд.