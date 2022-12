Подбор домена по ключевому слову

Доменное имя — это «название» сайта, по которому вашу страницу можно найти в интернете. Если у вашего сайта не будет домена, пользователи просто не найдут к нему дорогу и не увидят содержимое. Домены бывают первого уровня (.RU, .SU, .COM), второго уровня (.RU.COM, .COM.RU, .COM.UA) и так далее. А доменные зоны также делятся на национальные (.RU, .IT, .UA), географические (.МОСКВА, .LONDON), международные (.NET, .COM) и тематические (.YOGA, .PIZZA, .AGENCY).