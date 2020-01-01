WordPress
Автоматическая установка
На виртуальном хостинге Linux вы можете автоматически установить WordPress при помощи автоустановщика.
Автоматическая установка WordPress доступна также при заказе нового домена с хостингом или при заказе WordPress hosting для уже зарегистрированного домена. Вы можете протестировать бесплатный хостинг для сайтов WordPress. Чтобы установить WordPress в один клик, воспользуйтесь видеоинструкцией.
Видео: Автоматическая установка WordPress при заказе хостинга
Ручная установка WordPress
Все действия необходимо производить в хостинг-панели управления: Как войти в панель управления хостингом?
Обратите внимание! Домен должен быть добавлен в панели управления хостингом. Если ваш домен не добавлен, воспользуйтесь инструкцией.
Шаг 1. Создание базы данных
Создайте базу данных по инструкции ниже. Запишите название базы данных, имя пользователя и пароль — они понадобятся в шаге №3.
При установке CMS вы также можете использовать уже созданную базу данных вида u1234567_default (где «u1234567» — ваш логин хостинга), она автоматически создаётся в панели управления при заказе хостинга. Узнать реквизиты доступа к ней вы можете по инструкции.
Создайте базу данных по одной из инструкций ниже:
Шаг 2. Загрузка и распаковка архива WordPress на хостинге
Перед тем как начать, скачайте актуальный дистрибутив WordPress с официального сайта. Далее следуйте инструкции.
Как разместить Вордпресс на хостинге
Загрузите в директорию сайта ранее скачанный архив WordPress. Для этого выберите вашу панель управления и следуйте дальнейшим инструкциям:
Шаг 3. Установка WordPress
После того, как вы загрузили файлы WordPress в ваш корневой каталог, перейдите по адресу вашего сайта.
Если вы видите сообщение браузера о том, что страница или сервер не найдены, воспользуйтесь статьёй: Браузер пишет, что не может найти страницу или сервер.
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1.
При переходе на ваш сайт вы увидите стартовую страницу установки WordPress. Нажмите Вперёд:
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2.
Заполните поля реквизитами подключения к базе данных из шага №1.
«Сервер базы данных» — оставьте «localhost»;
«Префикс таблиц» — в целях повышения безопасности рекомендуем изменить стандартный префикс «wp_» на любой другой. В префиксе могут быть буквы латинского алфавита и цифры.
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3.
Если вы верно ввели данные в предыдущем шаге, вы увидите сообщение, что всё в порядке. Нажмите Запустить установку:
Если же вы видите ошибку, вернитесь на прошлый шаг и проверьте корректность введённых данных для подключения к БД.
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4.
Заполните следующие данные:
Название сайта;
Имя пользователя — логин, под которым будет происходить авторизация в админке;
Пароль,который будет использоваться для авторизации в админке;
Контактный e-mail — электронный адрес администратора, с помощью которого можно будет восстановить пароль в случае утери.
Затем нажмите Установить WordPress:
Готово. Установка WordPress завершена. Чтобы приступить к созданию своего сайта, нажмите Войти:
Как создать сайт Вордпресс на хостинге?
Специалисты REG.RU не оказывают поддержки по вопросам создания и редактирования сайтов на WordPress. Всю необходимую информацию вы можете найти на официальном сайте WordPress Россия.
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