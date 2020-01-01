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WordPress

Автоматическая установка

На виртуальном хостинге Linux вы можете автоматически установить WordPress при помощи автоустановщика.

Автоматическая установка WordPress доступна также при заказе нового домена с хостингом или при заказе WordPress hosting для уже зарегистрированного домена. Вы можете протестировать бесплатный хостинг для сайтов WordPress. Чтобы установить WordPress в один клик, воспользуйтесь видеоинструкцией.

Видео: Автоматическая установка WordPress при заказе хостинга

Ручная установка WordPress

Все действия необходимо производить в хостинг-панели управления: Как войти в панель управления хостингом?

Обратите внимание! Домен должен быть добавлен в панели управления хостингом. Если ваш домен не добавлен, воспользуйтесь инструкцией.

Шаг 1. Создание базы данных

Создайте базу данных по инструкции ниже. Запишите название базы данных, имя пользователя и пароль — они понадобятся в шаге №3.

При установке CMS вы также можете использовать уже созданную базу данных вида u1234567_default (где «u1234567» — ваш логин хостинга), она автоматически создаётся в панели управления при заказе хостинга. Узнать реквизиты доступа к ней вы можете по инструкции.

Создайте базу данных по одной из инструкций ниже:

ISPmanager
Plesk
cPanel
  1. 1.

    В разделе «Главное» выберите пункт «Базы данных» и нажмите Создать:

  2. 2.
    Укажите имя базы данных и выберите из выпадающего списка имя пользователя. Также вы можете создать нового пользователя, при этом в названии автоматически добавится префикс вашего логина хостинга.
  3. 3.
    Сгенерируйте пароль пользователя и нажмите Ок.

Готово! Новая база данных создана.

Ошибка при создании БД в ISPmanager

При создании базы данных к названию базы и к имени пользователя автоматически добавляется префикс вида u1234567_ (всего 9 символов), максимальное количество символов в имени — 16. Таким образом, вводимое вами имя базы и имя пользователя не должно превышать 7 символов (16 минус префикс).

  1. 1.

    Перейдите в раздел «Базы данных» и нажмите кнопку Добавить базу данных:

  2. 2.

    В открывшемся окне заполните следующие поля:

    • имя базы данных (к названию автоматически добавляется префикс вида u1234567_);

    • сайт, на котором будет использоваться база данных;

    • имя нового пользователя базы данных (к имени автоматически добавляется префикс вида u1234_);

    • пароль и подтверждение пароля.

    Обратите внимание! Каждая база данных должна иметь хотя бы одного пользователя, иначе она будет недоступна. Поставив галочку в соответствующей графе, вы разрешите пользователю доступ ко всем базам данных выбранной подписки.

  3. 3.
    Нажмите ОК внизу страницы.

Готово! Новая база данных создана.

  1. 1.

    В разделе «Базы данных» выберите пункт Мастер баз данных MySQL:

  2. 2.

    На открывшейся странице укажите название базы данных и нажмите Следующий шаг.

    К названию базы данных автоматически добавляется префикс вида u1234567_ (где u1234567 — ваш логин услуги хостинга).

  3. 3.

    Укажите имя пользователя базы данных, пароль и подтверждение пароля. Нажмите Создать пользователя:

    К имени пользователя автоматически добавляется префикс вида u1234567_ (где u1234567 — ваш логин услуги хостинга).

  4. 4.

    Укажите права пользователя по отношению к базе данных. Обычно необходимы все права:

  5. 5.
    Нажмите Следующий шаг.

Готово! Новая база данных создана.

Внимание!

На серверах компании REG.RU присутствует проверка на сложность пароля. Пароль не может быть короче 6 символов и должен содержать специальные символы (например: !,@,#,$,%,&,?,_), буквы латинского алфавита: a-z, цифры: 0-9. Если вводимый вами пароль пользователя базы данных не удовлетворяет этим требованиям, появится соответствующее предупреждение.

Шаг 2. Загрузка и распаковка архива WordPress на хостинге

Перед тем как начать, скачайте актуальный дистрибутив WordPress с официального сайта. Далее следуйте инструкции.

Как разместить Вордпресс на хостинге

Загрузите в директорию сайта ранее скачанный архив WordPress. Для этого выберите вашу панель управления и следуйте дальнейшим инструкциям:

ISPmanager
Plesk
cPanel
  1. 1.

    На странице «WWW-домены» выберите домен, для которого хотите загрузить сайт, и нажмите Каталог:

  2. 2.

    После добавления домена в панель управления хостингом в папке сайта создаются файлы парковочной страницы. Удалите все файлы, содержащиеся в папке, кроме директории webstat, в случае её наличия:

  3. 3.

    Нажмите кнопку Закачать, выберите архив WordPress на вашем компьютере и нажмите Ok:

  4. 4.

    Выделите архив и нажмите Извлечь:

  5. 5.

    Архив будет извлечён во вложенный каталог wordpress. Затем переместите файлы WordPress непосредственно в каталог сайта. Для этого перейдите в каталог wordpress, выделите все файлы и нажмите Копировать в правом верхнем углу.

    В открывшемся окне укажите каталог сайта (в нашем случае это faq-reg.ru), поставьте галочку в графе «Перенести файлы» и нажмите ОК:

Готово. Далее необходима установка Wordpress на хостинг ISPmanager 5. Для этого перейдите к шагу №3

  1. 1.

    Перейдите в раздел «Сайты и домены» и откройте папку сайта:

  2. 2.

    После добавления домена в панель управления хостингом в папке сайта создаются файлы парковочной страницы. Удалите все файлы, содержащиеся в папке, кроме директории cgi-bin:

  3. 3.

    Нажмите кнопку Загрузить, выберите и загрузите архив с файлами вашего сайта. Внимание: панель управления Plesk поддерживает архивы только в формате zip.

  4. 4.

    Выберите ваш архив и нажмите на кнопку Извлечь файлы:

  5. 5.

    Архив будет извлечён во вложенный каталог wordpress. После этого переместите файлы WordPress непосредственно в каталог сайта. Для этого перейдите в каталог wordpress, выделите все файлы и нажмите кнопку Переместить:

    В открывшемся окне укажите каталог сайта (в нашем случае это faq-reg.ru), поставьте галочку в графе «Перенести файлы» и нажмите ОК:

Готово. Далее переходите к шагу №3

  1. 1.

    В разделе «Домены» выберите пункт Дополнительные домены:

  2. 2.

    Перейдите в корневой каталог вашего сайта:

  3. 3.
    Удалите все файлы, содержащиеся в корневой папке, кроме директории cgi-bin.
  4. 4.

    Нажмите кнопку Отправить:

  5. 5.

    Выберите и загрузите архив с файлами вашего сайта.

    Внимание: панель управления cPanel поддерживает только архивы в форматах: zip, gzip, bzip и tar.

  6. 6.

    Выделите архив и нажмите Извлечь:

  7. 7.

    Архив будет извлечён во вложенный каталог wordpress. Теперь нужно переместить файлы WordPress непосредственно в каталог сайта. Для этого перейдите в каталог wordpress, выделите все файлы и нажмите кнопку Переместить. Укажите корневой каталог сайта и нажмите Move File(s):

Готово. Далее переходите к шагу №3

Шаг 3. Установка WordPress

После того, как вы загрузили файлы WordPress в ваш корневой каталог, перейдите по адресу вашего сайта.

Если вы видите сообщение браузера о том, что страница или сервер не найдены, воспользуйтесь статьёй: Браузер пишет, что не может найти страницу или сервер.

  1. 1.

    При переходе на ваш сайт вы увидите стартовую страницу установки WordPress. Нажмите Вперёд:

  2. 2.

    Заполните поля реквизитами подключения к базе данных из шага №1.

    • «Сервер базы данных» — оставьте «localhost»;

    • «Префикс таблиц» — в целях повышения безопасности рекомендуем изменить стандартный префикс «wp_» на любой другой. В префиксе могут быть буквы латинского алфавита и цифры.

  3. 3.

    Если вы верно ввели данные в предыдущем шаге, вы увидите сообщение, что всё в порядке. Нажмите Запустить установку:

    Если же вы видите ошибку, вернитесь на прошлый шаг и проверьте корректность введённых данных для подключения к БД.

  4. 4.

    Заполните следующие данные:

    • Название сайта;

    • Имя пользователя — логин, под которым будет происходить авторизация в админке;

    • Пароль,который будет использоваться для авторизации в админке;

    • Контактный e-mail — электронный адрес администратора, с помощью которого можно будет восстановить пароль в случае утери.

    Затем нажмите Установить WordPress:

    Готово. Установка WordPress завершена. Чтобы приступить к созданию своего сайта, нажмите Войти:

Как создать сайт Вордпресс на хостинге?

Специалисты REG.RU не оказывают поддержки по вопросам создания и редактирования сайтов на WordPress. Всю необходимую информацию вы можете найти на официальном сайте WordPress Россия.

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